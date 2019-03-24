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Erdoğan, Yeni Zelanda’daki cami saldırısına ilişkin, “Bu bireysel bir terör eylemi değil"

IHAAW212520-GEN/24-03-2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin, "Bu bireysel bir terör eylemi değil, örgütlü bir terör eylemidir" dedi.

Erdoğan, Yeni Zelanda’daki cami saldırısına ilişkin, “Bu bireysel bir terör eylemi değil"

IHAAW212520-GEN/24-03-2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin, "Bu bireysel bir terör eylemi değil, örgütlü bir terör eylemidir" dedi. 24.03.2019 21:25:20 TSI NNNN


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