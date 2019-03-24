Erdoğan, Yeni Zelanda’daki cami saldırısına ilişkin, “Bu bireysel bir terör eylemi değil"
IHAAW212520-GEN/24-03-2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin, "Bu bireysel bir terör eylemi değil, örgütlü bir terör eylemidir" dedi.
IHAAW212520-GEN/24-03-2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin, "Bu bireysel bir terör eylemi değil, örgütlü bir terör eylemidir" dedi. 24.03.2019 21:25:20 TSI NNNN
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.