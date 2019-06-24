Erdoğan'a Arap ülkelerinden büyük destek!

Arab Barometer'in BBC Arapça için Sudan, Ürdün, Filistin, Cezayir, Fas, Tunus, Yemen, Irak, Libya, Lübnan ve Mısır'da 25 bin 407 kişiyle gerçekleştirdiği ankette, Erdoğan "en büyük desteği alan devlet adamı" oldu.

Liderlerin Orta Doğu politikaları sorulan katılımcıların yüzde 51'i Erdoğan'a destek verirken, Putin yüzde 28 ve Trump ise yüzde 12 destek alabildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek Sudan ve Ürdün'de yüzde 75'in üzerine çıkarken, Putin sadece Libya, Lübnan ve Mısır'da birinci sıraya yerleşebildi.

IRAK'TA İKİNCİ BÜYÜK TEHDİT AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Araştırmaya göre, bölge ülkeleri en büyük tehdit olarak İsrail'i, Yemen ve Irak ise İran'ı gördü; Irak'ta da ABD ikinci büyük tehdit oldu.

Arap ülkelerinde dindarlık da azaldı. Araştırmaya katılan ülkelerde "dindar değilim" diyenlerin oranı 2013'deki yüzde 8'den yüzde 13'e yükseldi.

Dinden uzaklaşma en fazla 30 yaş altı nüfusta yaşanırken, bu kesimde "dindar değilim" diyenlerin oranı yüzde 18 oldu. Bu oran Tunus'ta yüzde 30'u, Libya'da yüzde 20'yi aşarken sadece Yemen'de bu oran 2013'teki yüzde 10'lar düzeyinden yüzde 5 civarına geriledi.