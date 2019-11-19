Erdoğan'a yazılan mektuba siyanür incelemesi! Mektubu PTT'ye bırakan kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilmek için postalanan mektubun üzerinde yazan 'Siyanür içilecek' yazısı ekipleri alarma geçirmişti. PTT'ye verdiği mektubun üzerine 'Siyanür içilecek' yazan Kazım Parlamış polis tarafından yakalandı.

Kazım Parlamış'ın psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtildi ve tedavi için hastaneye sevk edileceği öğrenildi.

OLAYIN ARDINDAN AFAD'DAN İNCELEME

Olay sonrası AFAD tarafından yapılan incelemede PTT şubesine bırakılan mektupta boş bir kağıt olduğu ve herhangi bir şüpheli durumun olmadığı tespit edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilmek için postalanan mektubun üzerinde yazan 'Siyanür içilecek' yazısı ekipleri alarma geçirmişti.

Sakarya Mahallesi'ndeki PTT şubesine giden K.P., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere bir zarf bırakıp ayrılınca zarfı alan görevli, üzerine 'siyanür içilecek' yazısını görünce durumu hemen AFAD'a bildirip, şubedeki diğer vatandaşlar da dışarı çıkarmıştı.

İhbar üzerine PTT'ye gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetlerle şubeye geçmiş ve ilk olarak zarfta cihazlarla siyanür taraması yapılmıştı.

Zarfta siyanüre rastlanmayınca, zarf daha sonra detaylı inceleme yapılması için laboratuvara gönderilmek üzere özel bir kutuya konulmuştu.

Mektubun sahibi K.P.'yi yakalamak için polis çalışma başlatmıştı.