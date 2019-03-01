Erdoğan'dan 2 buçuk milyon yeni istihdam mesajı

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

Bugün Sarp Gümrük Kapısı'nın yeni bölümünü açıyoruz. İşte biz buyuz. Artvin hizmetin, eserin, yatırımın kıymetini çok iyi bilir. Bunun için Artvin'in 31 Mart'ta tercihini AK Parti'den gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum. Artvin 31 Mart'ta bir kez daha milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Bir kez daha tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi, gönül işi diyor muyuz? 31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz? Merkezde ve tüm ilçemizde belediye başkan adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz? Maşallah, işte gönül verdiğim Artvin budur.

ARTVİN'İ DAHA BÜYÜK HİZMETLERLE BULUŞTURMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Bu eserlerin şehrimize ve ülkemize kazandırılmasına emeği geçen bakanlarımıza, bakanlıklarımıza, hayırseverlerimize şükranlarımı özellikle sunuyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde daha büyük hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Şimdi sizlere tekrar sesleniyorum: Artvin 31 Mart'ta bir kez daha hizmet siyasetini tercih ediyor muyuz? Memleket işi gönül işi diyen kadrolarla devam ediyor muyuz? Tercihimizi bir kez daha istikrar ve güvenden yana kullanıyor muyuz?

İSTİYORSANIZ KUZEY IRAK'TA KÜRDİSTAN VAR! DEFOL ORAYA GİT!

Bu seçim ülkemizin beka seçimidir. İstiyorsanız Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Defol oraya gidin. Ne diyor 'Biz sırtımızı PYD'e dayadık' diyor, 'Biz sırtımızı PKK'ya dayadık' diyor. Peki biz sırtımızı kime dayadık? Halka ve Hakka dayadık.

BİZ SIRTIMIZI HALKA VE HAKKA DAYADIK BİZİM FARKIMIZ BU

‘Biz sırtımızı YPG'ye dayadık’ diyor. ‘Biz sırtımızı PKK'ya dayadık’ diyor. Biz sırtımızı halka ve hakka dayadık bizim farkımız bu. Şimdi de kalkmışlar yeni yeni bazı şeyler uyduruyorlar. Hükümetlerimizin döneminde 9 milyon yeni istihdam ortaya çıkardık. Bu sene de 2,5 milyon işsize istihdam sağlayacağız. Ülkemizi her yıl büyütmeye de devam ediyoruz.

Bay Kemal SSK'yı batırdı. SSK Genel Müdürlüğünü yapamayan birisi bir kasetle CHP'nin başına geldi. 10. seçimde de ona bir mağlubiyet daha yaşatmaya hazır mıyız?