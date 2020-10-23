Erdoğan'dan Berlin’deki camiye gerçekleştirilen polis operasyonuna ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Berlin’deki Mevlana Camii'ne gerçekleştirilen polis operasyonu ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Berlin’deki Mevlana Camii’nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen, Avrupa’yı Orta Çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum." dedi.

"HİÇBİR GEREKÇENİN KUTSAL BİR MABEDİN HOYRATÇA ÇİĞNENMESİNE ZEMEN OLUŞTURAMAYACAĞINA İNANIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Yıllar boyu demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin beşiği olarak anılan Avrupa, bugün ne yazık ki farklılıklarıyla savaşan bir yapıya bürünmüştür. Türkiye olarak, hiçbir gerekçenin kutsal bir mabedin hoyratça çiğnenmesine zemin oluşturamayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.