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  3. Erdoğan'dan BM’nin 75. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video mesaj!

Erdoğan'dan BM’nin 75. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video mesaj!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 75. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen üst düzeyli toplantıya video mesaj gönderdi.

Erdoğan'dan BM’nin 75. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video mesaj!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 75. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen üst düzeyli toplantıya video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan video mesajında, "Ortaya konulan ideallere rağmen BM sistemi ne çalışmaları önlemede ne de çatışmaların bitirilmesinde etkili olabiliyor. BM sistemini yeniden etkin kılmak için öncelikle güvenlik konseyini reforma tabi tutmamız gerekiyor. 7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkeye bırakan bir yapı adil ve sürdürülebilir değildir." ifadelerini kullandı..

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun güçlendirilmesi, canlandırılması sorunların çözümüne katkı yapacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıtaların kavşak noktası olarak İstanbul'un BM merkezine dönüşmesi küresel barışa destek verecektir. Türkiye'ye gösterdiğin teveccüh için teşekkür istiyorum. BM sistemine destek ve katkılarımızı sürdüreceğimizi bu vesile ile tekrar ifade etmek istiyorum. Hepinizi sevgi ile saygı ile selamlıyorum." dedi.

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