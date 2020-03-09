Erdoğan'dan Brüksel'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de NATO Genel Başkanı Steltenberg ile açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

- Suriye meselesinde çabalarımızı daha fazla arttırmalıyız. Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur.

- NATO ittifak dayanışmasını göstermesi gereken bir dönemdedir. Sayın Genel Sekreter çalışmaların sürdüğünü ve bizzat takip ettiğini söylemiştir.

- Türkiye NATO'ya NATO'da Türkiye'nin gücüne güç katıyor. Talep ettiğimiz desteğin daha fazla gecikmeden karşılanması bu bakımdan daha önemlidir.

- Biraz önce çok ciddi durumunu görüştük. İdlib'deki ateşkes devam ediyor ve geçmiş günlerdeki şiddet konusunda azalma gördük. Türkiye, buradaki şiddet olaylarından en fazla etkilenen ülkededir. Başka hiçbir müttefikimiz bu olaylardan bu kadar etkilenmemiştir. Türkiye'ye hava ve deniz desteği veriyoruz. NATO, daha önceden 5 milyar dolarlık bir yardımda bulunmuştur. Herhangi bir ayrım yapılmaksızın Esad ve Rusya tarafından yapılan bombardımanlar insanı bir felakete yol açmıştır. Türkiye ağır bir yük taşıyor. Türkiye uzun vadeli bir çözümün bulunmasında üzerine düşen görevi yapmalıdır. NATO, bundan sonra üzerine düşen rolü oynamaya devam edecektir.

Ayrıntılar geliyor...