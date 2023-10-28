Erdoğan'dan Cumhuriyetin 100’üncü yılında vatandaşlara çağrı: Yer gök bayrak olsun!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar, Cumhuriyetin 100'üncü yılında vatandaşlara evlerini, arabalarını ve iş yerlerini Türk bayrağı ile süsleme çağrısı yaptı.

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Erdoğan'dan Cumhuriyetin 100’üncü yılında vatandaşlara çağrı: Yer gök bayrak olsun!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar, Cumhuriyetin 100'üncü yılında vatandaşlara evlerini, arabalarını ve iş yerlerini Türk bayrağı ile süsleme çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle vatandaşlara sosyal medya hesabından bayrak çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkanlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını yeniden paylaşarak, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla ülkemizi ve dünyanın dört bir yanını milyonlarca Türk bayrağı ile donatıyoruz. As bayrakları Türkiye'm, yer gök bayrak olsun" ifadelerine yer verdi.

Bakanlar da sosyal medya hesaplarından bu çağrıyı yineledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Cumhuriyetimizin 100. yılında. Yurt dışında, 81 ilimizde, 922 ilçemizde. Evlerimizde, iş yerlerimizde, çiftliklerimizde, kurumlarımızda ve gözümüzün alabildiği her noktada bayrağımızı dalgalandıralım... Yer gök bayrak olsun!" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sosyal medya hesabından, "Yer gök hürriyet! Yer gök ay yıldız! Yüz yıl önce yeri göğü inletmiş ecdadımız. Haydi evlatlarım, haydi meslektaşlarım, haydi Türkiye'm. Yerde gökte dalgalansın al bayrağımız!" şeklinde paylaşım yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin dört bir yanını şanlı bayrağımızla donatıyoruz. Haydi Türkiyem, yer gök bayrak olsun" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı paylaşımda, "Türk bayraklarıyla süsleyelim dört bir yanı. 100'üncü yaşın gururunu hep birlikte yaşayalım. Bu topraklarda nice bin yıllara As bayrakları Türkiye'm" ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Türk bayrağı görseli paylaşarak, "Yer gök bayrak olsun" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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