Erdoğan'dan Demet Akalın'a övgü dolu sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen resepsiyonda, İzmir-İstanbul otoyoluyla ilgili yaptığı paylaşımından dolayı Demet Akalın hakkında ilk kez konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demet Akalın'a bir kez daha teşekkür etti ve, 'Akalın'ı dava edeceğiz' diyen CHP'lilere de tepki gösterdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 'MAŞALLAH, DİMDİK DURUYOR'

Erdoğan açıklamasında ''Milletle irtibatını kaybederek yolunu şaşırdığı gün AK Parti'nin de vadesi dolmuş demektir. Bizi ister sevsin, sevmesin bu ülkede aklı ve vicdanı olan herkes şunu bilir, içinden kabul eder hatta biraz zorlarsanız ikrar da eder. Demokrasi ve ekonomide Cumhuriyet döneminde en büyük atılımı AK Parti yaptırmıştır. Eserlerimizle ortadayız. 18 yıl bunu ispat ettik. Az önce bana şöyle bir mesajı okudular, hepinizin tanıdığı bildiği bir zat. Meğerse bu ara İstanbul-İzmir otobanından gitmiş. O yolların güzelliğini görünce de bize iftihar dualarını ifade ediyor. 426 kilometre bir yol. Ve tüm bu yolda kaza riski adeta yok oluyor. Ve elinizi kolunuzu sallaya sallaya yolculuk yapıyorsunuz. Bir sanatçı da biliyorsunuz Instagram'dan mesaj attı; Bu yolları yapanlardan Allah razı olsun" dedi. Fakat CHP'nin bir tane mensubu, hani o pusulaların üstüne yatan vardı ya, onlar o işten anlar, o da dava açacağını söylüyor. Yetmedi bizimle ilgili de dava açacakmış. Fakat sanatçı maşallah dimdik duruyor 'hiç umrumda değil' diyor. Mesele bu, inanmak. Ben de kendilerine döndüm teşekkür ettim.'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

4 Ağustos tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açtığı 'İstanbul-İzmir Otoyolu'nu kullanan ünlü sanatçı Demet Akalın, yeni yoldan övgü dolu sözlerle bahsetmişti. Akal'ın dev projeyle ilgili ''Allah yapanlardan razı olsun' ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR TELEFONU

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı İstanbul-İzmir otoyolundan geçmiş, Şarkıcı, yoldan bir fotoğraf paylaşarak çok beğendiğini söyleyince Erdoğan arayarak teşekkür etmişti.

Demet Akalın, İstanbul-İzmir otoyolundan geçerken "2 saatte dünya yol geldik. Pahalı deniyor ama İtalya'da otobanlar adım başı para." demişti.

Akalın, bu haberi paylaşırken de "3 gün üst üste rüyamda gördüm cumhurbaşkanımızı. Hafif bir şok oldum arayınca. Allah ona uzun ömürler versin" dedi.