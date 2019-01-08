Erdoğan'dan Deniz Çakır için zehir zembelek sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM grup toplantısında konuştu. Geçtiğimiz günlerde Deniz Çakır'ın bir cafede başörtülü genç kızlara sözlü tacizi ile ilgili konuşan Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti :

"Adı da sanatçıymış. Peh. Bu ülkenin başörtülü hanımlarına 'Suudi Arabistan'a gidin' demek, faşistliğin dik alasıdır. Bu CHP zihniyetidir. Dert başka. Ne derseniz deyin bu ülkede insanların yaşam biçimine karışan CHP zihniyetidir. AK Parti yaşam şekillerini garanti altına alan bir partidir. Makarnacı, kömürcü diyerek aşağılayanların faşistlerin lime lime üzerilerinden dökülmektedir. Demokrasilerde herkesin inancına saygı duyulmalıdır. Başı açıklar, sakallılar, sakalsız diyerek ayrılmaz." ifadelerini kullandı.