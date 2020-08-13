Erdoğan'dan diğer ülkelere net mesaj: ''Hiçbir ülkeye hakkımızı yedirtmeyiz''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında dünya kamuoyuna net açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında yapmış olduğu açıklamalarda "Akdeniz'de gerginliği artıran Türkiye değil, Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok saymaya çalışan Rum-Yunan zihniyetidir.Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok, ancak hiçbir ülkeye de hakkımızı yedirtmeyiz." dedi.

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