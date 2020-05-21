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  3. Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım: Kaderimiz ve kederimiz ortaktır

Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım: Kaderimiz ve kederimiz ortaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kaderimiz ve kederimiz ortaktır” inancıyla elimizdeki imkânları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz. 

Açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır.

Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım: Kaderimiz ve kederimiz ortaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:

BAKAN KOCA'DAN BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım: Kaderimiz ve kederimiz ortaktır

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan tarafından, Japonya Başbakanı Bay Abe’nin online katıldığı törenle bugün hizmete açıldı. Yeni şehir hastanemiz, bünyesinde çok sayıda hastaneyi barındırıyor. Günde 35.000 hasta kabul edebilecek. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım: Kaderimiz ve kederimiz ortaktır

Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım: Kaderimiz ve kederimiz ortaktır

Gece Editörü

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