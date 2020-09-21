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  3. Erdoğan'dan Doğu Akdeniz'e ilişkin dikkat çeken paylaşım!

Erdoğan'dan Doğu Akdeniz'e ilişkin dikkat çeken paylaşım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabında Doğu Akdeniz'e ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan'dan Doğu Akdeniz'e ilişkin dikkat çeken paylaşım!

Sosyal medya hesabında Doğu Akdeniz'e ilişkin paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Biz, hakkaniyete ve hakikatlere uygun tekliflerle karşımıza gelindiği müddetçe; diyalogla, müzakereyle, anlaşmayla çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığına inanıyoruz. Aksi takdirde hiçbir mücadeleden kaçmayız." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımında "Diyaloğa açığız, aksi takdirde hiçbir mücadeleden kaçmayız" başlığının yer aldığı bir görsele de yer veren Erdoğan "Kıbrıs'ta, Akdeniz'de, Ege'de ve ihtilafa konu hiçbir yerde kimsenin hakkında, hukukuna, onuruna el uzatmıyoruz. Sadece ve sadece kendi hakkımıza, hukukumuza, kazanımlarımıza saygı gösterilmesini istiyoruz. Yaşamayı ve yaşatmayı dünyaya bakışının merkezine yerleştirmiş bir ülke olarak, her zaman olduğu gibi bugün de barışı, huzuru, istikrarı ve herkes için refahı arzu ediyoruz. Hakkaniyete ve hakikatlere uygun tekliflerle karşımıza gelindiği müddetçe, diyalogla, müzakereyle, anlaşmayla çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığına inanıyoruz. Aksi takdirde hiçbir ömücadeleden kaçmayız. Bırakınız iki bin yıllık devlet geçmişimizi, bırakınız coğrafyamızdaki bin yıllık serencamımızı, sadece son dönemdeki mücadelelerimiz dahi bunu ispata yeterdir." ifadelerini kullandı.

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