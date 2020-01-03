Erdoğan'dan Dolmabahçe'de 'Güvenlik Zirvesi'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Güvenlik Zirvesi" düzenlendi. Erdoğan kurmayları ile son durumu değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Güvenlik Zirvesi" düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik zirvesi yapıldı. Güvenlik zirvesi 3 saat sürdü. Toplantıda bölgede yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği öğrenildi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik Zirvesi
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