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Erdoğan'dan Dolmabahçe'de 'Güvenlik Zirvesi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Güvenlik Zirvesi" düzenlendi. Erdoğan kurmayları ile son durumu değerlendirdi.

Erdoğan'dan Dolmabahçe'de 'Güvenlik Zirvesi'



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