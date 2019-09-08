Erdoğan'dan ‘Dünya Fizyoterapistler Günü’ mesajı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü" dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü" dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü dolayısıyla Twitter hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:
"Sağlık sektörünün en önemli alanlarından birinde çalışan tüm fizyoterapistlerin 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nü tebrik ediyorum. Fizyoterapistlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın her konuda şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
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DHA
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