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Erdoğan'dan ‘Dünya Fizyoterapistler Günü’ mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü" dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan'dan ‘Dünya Fizyoterapistler Günü’ mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü" dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü dolayısıyla Twitter hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Sağlık sektörünün en önemli alanlarından birinde çalışan tüm fizyoterapistlerin 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nü tebrik ediyorum. Fizyoterapistlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın her konuda şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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DHA

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