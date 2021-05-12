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Erdoğan'dan Filistin çağrısı: İsrail'in eylemleri derhal durdurulmalıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "İnsanlığın ortak kuruluşlarının kararlarına, temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve tüm insani değerlere aykırı olan İsrail'in eylemleri derhal durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Filistin çağrısı: İsrail'in eylemleri derhal durdurulmalıdır

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Twitter hesabından dünyaya "İsrail'in eylemleri derhal durdurulmalıdır" çağrısında bulundu.

Erdoğan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri, derhal durdurulmalıdır"

BM Güvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir."

Erdoğan'dan Filistin çağrısı: İsrail'in eylemleri derhal durdurulmalıdır

Erdoğan'dan Filistin çağrısı: İsrail'in eylemleri derhal durdurulmalıdır

Berkem Temizel
Gece Editörü
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