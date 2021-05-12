Erdoğan'dan Filistin çağrısı: İsrail'in eylemleri derhal durdurulmalıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından dünyaya "İsrail'in eylemleri derhal durdurulmalıdır" çağrısında bulundu.

Erdoğan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri, derhal durdurulmalıdır"

BM Güvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir."