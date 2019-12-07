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  3. Erdoğan'dan Güngören Belediyesindeki skandal hakkında açıklama: ''Kalemini kırarız''

Erdoğan'dan Güngören Belediyesindeki skandal hakkında açıklama: ''Kalemini kırarız''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güngören Belediyesindeki skandal olayla ilgili konuştu. Erdoğan, "İnsan gönlünü kıranların biz de partideki, görevleriyle ilgili kalemini kırarız''dedi.
07 Aralık 2019 Cumartesi 16:45

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