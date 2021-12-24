Erdoğan’dan HDP’ye ilişkin dikkat çeken açıklama: Onlar siyasi terörist!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuk olduğu programda ekonomi başta olmak üzere ülke gündemi ile siyaset konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ettiği küfür ve siyasetin gittiği yerin sorulması üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Siyasi ahlaktan uzak bir yapı bu. Siyasi ahlaktan uzak yapının temsilcileri de ortada: Bay Kemal, Meral Hanım ve yanındakiler. HDP'yi söylemeye zaten gerek yok, onlar siyasi terörist. Bu millet bunları daha fazla kaldıramaz. 2023 seçimlerinde gereken dersi vermek suretiyle millet bunları geldikleri yere göndereceklerdir. Millete karşı kibirleri o kadar büyük ki siyasette etik, ahlak ve seviye bırakmadılar maalesef."

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN TBMM'DE YAPTIĞI SKANDAL HAREKET

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı skandal el hareketine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tek kelimeyle edepsizlik olarak nitelendiriyorum. Bir genel başkana bu el hareketi yakışır mı? Bay Kemal'in bu ruh halini sağlıklı bulmuyorum. Şirazesini, dengesini kaybetti. Şehit yakınına küfreden kendini bilmezi ne yapacağız? O da senin ortağın. Bu edepsizliklerin affedilebilir yanı yok. Şehit yakınına küfreden hadsizin de takipçisi olacağız, hesabını soracağız, bu kendini bilmeze milletvekilinin sonlandırılması dahil en ağır bedeli ödeteceğiz."

