Erdoğan'dan İkmal, Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören mangasını selamladıktan sonra Komutanlık bahçesine hatıra ağacı dikerek can suyu verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağaç dikerken orada bahçıvan olarak görev yapan asker ile sohbet etti. Askerin on gün sonra tezkere alacağını söylemesi üzerine, kalemini hediye etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET EDİP HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde; Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler eşlik etti. Komutanlıktan ayrılırken vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.