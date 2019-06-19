Erdoğan'dan İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne hakaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu'nun Orda Valisi'ne hakaretiyle ilgili olarak "Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral FM'le birlikte 15 ulusal ve 200 yerel bölgesel radyodan ortak canlı yayınlanan "Mehmet'in Gezegeni Seçim Özel" programında Mehmet Akbay'ın sorularını yanıtladı.

Şiir okumaya nasıl başladığına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, edebiyat öğretmeninin kendisini seçtiği bir yarışmada şiir okumaya çıktığında "kaynana zırıltısı"yla salonun inletildiğini ve şiiri okutmak istemediklerini, bunun üzerine mikrofonu bırakıp Asım'ın Nesli şiirini okuduğunu, şiirin bitirmesiyle salonda sevgi patlaması olduğunu ve yarışmada birinci olduğunu anlattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "İSTANBUL'UN HAVASI TEMİZSE, AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİYLE OLDU"

Erdoğan, "Ülkeyi yönetmek, İstanbul'u yönetmek, lider olmak gibi büyük hayaller kurmaya ne zaman başladınız?" sorusuna, "Bunlar zaman içerisinde, Allah'ın da lutfuyla olan şeylerdi. Sizi halk bir yerlere getiriyor." yanıtını verdi.

"Siz belediye başkanı olarak seçildiğinizde herkes çok şaşırmıştı, böyle bir beklentileri yoktu. Yargı, ordu, medya, iş dünyası, dış dünya size karşıydı. Herkes size karşıyken nasıl çalışabildiniz İstanbul'da?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda bazıları dürüstlük edebiyatı yapıyor ya o dürüstlük edebiyatını yapanların önce sorumlusu olduğu belediyelerin tabii hesabını vermeleri lazım. İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğum zaman bizim borcumuz İstanbul Büyükşehirin 2,5 milyar dolardı. İktidarda da kendi partimiz yoktu. Biz hem borcu ödedik ki cezaevine girerken kalan borç 1 milyar 250 milyon dolardı. Bu süreç içerisinde yaptığımız yatırımlar, çöplerin kaldırılması olayı. 1 yılda çöp olayını ortadan kaldırdık. Su konusu... Istıranca Dağları'ndan, Melen'den suyu getirdik. İstanbul'u devraldığım zaman 50 bin eve doğal gaz girmişti. Ama ben cezaevine girerken 1 milyon 250 bin eve doğal gazı bağlamıştık. Biz doğal gazla İstanbul'un hava kirliliğini giderdik. 6,5 milyon eve AK Parti belediyeciliği doğal gazı getirmiş vaziyette. Eğer İstanbul'un havası temizse, AK Parti belediyeciliğiyle oldu. Şimdi çıkmış konuşuyorlar, 'İstanbul Büyükşehirin bu kadar borcu var.' E tabii olur, doğru. Borç, yiğidin kamçısıdır. Bunun taksitlendirilmesi önemli, bundan sonraki süreçte de ödenmesi önemli. İnsan yönetimi, bilgi yönetimi, finans yönetimi çok önemlidir. Bunu yönettiğimiz için de biz yatırım ve bunun yanında da özellikle borçların ödenmesini başardık."

"Şu anda Söğütlüçeşme'den Beylikdüzü'ne kadar metrobüs gidiyor. Oradaki beyefendiye sormak lazım: Bu metrobüsü buraya kim getirdi? Sen mi getirdin? Onların tek lafları var, 'Yapacaksın, görevlisin.' Tamam da şunu söylememek lazım: 25 yılda ne yaptınız?"

VIP KRİZİ KONUSU

"(Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki olay) İşi Ordu Valimiz yargıya götürmesi halinde ki götürecek, polislerimiz hakeza. Tabii bu konuda yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem ama yargının vereceği karar bu işte (İmamoğlu'nun) önünü kesebilir."