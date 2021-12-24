Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'bedeva elektrik' açıklamasına tepki: Bay Kemal sen elektriği kimin ürettiğini bile bilmiyorsun!

Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aralık ayının başlarında Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" ifadesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuk olduğu programda Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun bu işlerden anlamadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet partisi liderinin Şanlıurfa'da istediği kalabalığı karşısında göremediğini ve bu sebeple ileri geri savrulduğunu belirterek onun elektriği kimin ürettiğini bile bilmediğini vurguladı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'daki sözlerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Amacımız cari açığı, yüksek üretim ve ihracat artışıyla düşürmek, hatta cari fazlaya geçmektir. Böylelikle toplumsal refahımızı arttırmayı hedefliyoruz. Bay Kemal bu işlerden anlamıyor. Şanlıurfa'da istediği kalabalığı karşısında göremeyince ileri geri savruldu. Dediği şu: Buranın belediyesini bize verin, biz size Şanlıurfa'nın çiftçisine elektriği bedava vereceğiz. Bay Kemal, elektriğin üretimi kime ait? Belediyeler mi ait? Ben İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanlığını yaptım. Sen elektriği kimin ürettiğini bile bilmiyorsun. Sen zaten gelemezsin de, imkan yakalasan dahi elektriği bedava verme hakkına sahip değilsin. Birine bedava, diğerine parayla mı vereceksin? Sonra Adana'da herkes dedi ki "Bize elektriği bedava verin." Hadi ver, elini kolunu bağlayan yok. İstanbul'da, Ankara'da suyu bedava vermekten söz ediyorlardı seçim öncesinde. Şimdi onu da veremiyor. Cüzi bir şeyle müsaade edip gönderiyorlar. Hayatı yalan; akşam yalan, sabah yalan. Siyaset bu kadar yalanı kaldırmaz."

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa ziyaretinde bulunmuştu.

Burada yaptığı açıklamada “Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Şanlıurfa'da yalnızca bir milletvekili çıkarmasının kendilerinin ayıbı olduğunu söylemişti.