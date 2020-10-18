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Erdoğan'dan KKTC'de Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile tebrik etti.

Erdoğan'dan KKTC'de Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 'ERSİN TATAR' PAYLAŞIMI

Dışişleri Bakanlığından Ersin Tatar'a ilişkin paylaşılan tebrik mesajında ise "Dışişleri Bakanlığı: "Başbakan Ersin Tatar’ın seçimleri kazandığı bildirildi. Tatar’ı tebrik ediyor, seçildiği bu yüce makamda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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