Erdoğan'dan Kuzey Irak'taki hain saldırıya çarpıcı sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak'ta askeri üssümüze yapılan saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün Irak tarafında yanlış yapmak istediler. Savaş uçaklarımız, SİHA'larımız kalktı ve dağılmak durumunda kaldılar." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM"

İngiltere'de bir ışıklı reklamla, benim akademisyenleri öldürdüğümden bahsediyorlar. Neredeyse bu öldürdüğüm akademisyen? Ben kendim de duymadım.

Dünya zalimlerle dolu. Ama biz de diyoruz ki, zalimler için yaşasın cehennem!