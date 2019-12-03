Erdoğan'dan liderlere 4 dilde kitapçık: Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için bulunduğu Londra’da gerçekleştirilen Suriye konulu Dörtlü Zirve’de, İletişim Başkanlığı tarafından 4 dilde hazırlanan “Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye” adlı kitabını liderlere takdim etti.

TERÖRİZME KARŞI ORTAK MÜCADELE VURGUSU

Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak hazırlanan kitapçıkta, bir NATO üyesi olarak Türkiye’nin ittifaka sunduğu katkılar ve üstlendiği görevlere ilişkin detaylı bilgi verildi.

Türkiye’nin ve diğer ülkelerin NATO’ya bakışının ele alındığı kitapçıkta, Türkiye’nin NATO’dan beklentilerine yönelik bir bölüm ayrıldı. Bu bölümde terörizme karşı ortak mücadele ve Türkiye’nin savunmasına NATO’nun katkılarının sürdürülmesinin beklendiği vurgusu yapıldı. Türkiye’nin, NATO üyesi donörlerinin güvenli bölge tesisine yönelik katkı sağlamaları beklentisi de bu bölümde dile getirildi.

“Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye” kitabının yanı sıra daha önce İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Terörle Mücadelesi” ve “Suriye’de Yeni Yaşam” adlı kitaplar da Liderler Zirvesi’nde ve ikili görüşmeler esnasında liderlere sunulacak.

“Türkiye’nin Terörle Mücadelesi” kitabı daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kasım ayında ABD’ye gerçekleştirdiği ziyarette ABD Başkanı Donald Trump ve heyetine verilmişti.