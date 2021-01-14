Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği, yeni yılda Medya Oscarları ödüllerini sahiplerine verdi. Ödüller Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen törenle sahiplerini bulurken, gecenin en çok konuşulan ismi 'Yılın en iyi tartışma programı' ödülünü kazanan Gazeteci Ahmet Hakan oldu.

ÖDÜLÜ ERDOĞAN'IN ELİNDEN ALDI

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül kazanan isimlere ödüllerini taktim etti. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programıyla 'Yılın en iyi tartışma programı' ödülünü kazandı.

SOSYAL MEDYADA TT OLDU

Ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan Hakan Twitter'da çok konuşulanlar arasına girdi. Twitter kullanıcıları Hakan ile ilgili binlerce paylaşım yaptı.

KULLANICILAR İKİYE AYRILDI

Bazı kullanıcılar yaptıkları paylaşımlar ile Hakan'ı ödülden dolayı tebrik ederken bazı kullanıcılar da gazeteciyi eleştirdi ve eski paylaşımlarını gündeme getirdi. Öte yandan konuyla ilgili olarak yapılan paylaşımlar Ahmet Hakan'ı kısa sürede çok konuşulanlar arasında birinci sıraya çıkardı.

Ödül kazanan isimler şöyle:

Yılın en iyi tartışma programı: AHMET HAKAN – CNN TÜRK

Yılın en iyi ekonomi programı: PİYASA HATTI – GÜZEM YILMAZ ERTEM-BLOOMBERG HT

Yılın en iyi kuşak programı: CENGİZHAN CEVAHİROĞLU – TRT HABER

Yılın en iyi gezi-kültür programı: YEŞİL DOĞA- GÜVEN İSLAMOĞLU-CNN TÜRK

Yılın en iyi dizisi: HERCAİ - ATV

Yılın en iyi erkek oyuncusu: BURAK ÖZÇİVİT – KURULUŞ OSMAN -ATV

Yılın en iyi kadın oyuncusu: EBRU ÖZKAN –HEKİMOĞLU – KANAL D

Yılın en iyi güncel programı: FERDA YILDIRIM- HER AÇIDAN – BEYAZ TV

Yılın en iyi yerel kanalı: KANAL 3- AFYONKARAHİSAR

Yılın en iyi yarışma programı: MİLYONER – KENAN İMİRZALIOĞLU – ATV

Cengiz Polatkan özel ödülü: DİL YARESİ – LEVENT DÖNMEZ- NTV

Mustafa Cambaz özel ödülü: AN VE ZAMAN – KORAY ŞERBETÇİ - 24 TV

Yılın en iyi radyosu: POLİS RADYOSU

Yılın en iyi radyo yapımcısı: MEHMET ÖZBEK – TÜRKÜLER NEYİ SÖYLER - TRT TÜRKÜ

Yılın en iyi spor programı: SON SAYFA – MUSTAFA GÖKSU – A SPOR

Yılın en iyi belgesel/kısa belgesel programı: TOPLUMSAL HAFIZA - HAKTAN UYSAL – A HABER

Nursal Tekin özel ödülü: ARKA SOKAKLAR EKİBİ -KANAL D

Yılın en iyi ekonomi kuşağı - ŞAFAK TÜKLE- EKONOMİDE SABAH A PARA

Yılın en iyi aktüel siyasi programı: MEHMET ACET – PAZAR KULİSİ-KANAL 7