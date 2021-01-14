Erdoğan'dan medya oscar'ı ödülü alan Ahmet Hakan Twitter'da TT oldu!
'Medya Oscarları' ödül gecesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden 'Yılın en iyi tartışma programı' ödülünü alan Ahmet Hakan sosyal medyada gündem oldu.
Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği, yeni yılda Medya Oscarları ödüllerini sahiplerine verdi. Ödüller Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen törenle sahiplerini bulurken, gecenin en çok konuşulan ismi 'Yılın en iyi tartışma programı' ödülünü kazanan Gazeteci Ahmet Hakan oldu.
ÖDÜLÜ ERDOĞAN'IN ELİNDEN ALDI
Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül kazanan isimlere ödüllerini taktim etti. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programıyla 'Yılın en iyi tartışma programı' ödülünü kazandı.
SOSYAL MEDYADA TT OLDU
Ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan Hakan Twitter'da çok konuşulanlar arasına girdi. Twitter kullanıcıları Hakan ile ilgili binlerce paylaşım yaptı.
KULLANICILAR İKİYE AYRILDI
Bazı kullanıcılar yaptıkları paylaşımlar ile Hakan'ı ödülden dolayı tebrik ederken bazı kullanıcılar da gazeteciyi eleştirdi ve eski paylaşımlarını gündeme getirdi. Öte yandan konuyla ilgili olarak yapılan paylaşımlar Ahmet Hakan'ı kısa sürede çok konuşulanlar arasında birinci sıraya çıkardı.
Ödül kazanan isimler şöyle:
Yılın en iyi tartışma programı: AHMET HAKAN – CNN TÜRK
Yılın en iyi ekonomi programı: PİYASA HATTI – GÜZEM YILMAZ ERTEM-BLOOMBERG HT
Yılın en iyi kuşak programı: CENGİZHAN CEVAHİROĞLU – TRT HABER
Yılın en iyi gezi-kültür programı: YEŞİL DOĞA- GÜVEN İSLAMOĞLU-CNN TÜRK
Yılın en iyi dizisi: HERCAİ - ATV
Yılın en iyi erkek oyuncusu: BURAK ÖZÇİVİT – KURULUŞ OSMAN -ATV
Yılın en iyi kadın oyuncusu: EBRU ÖZKAN –HEKİMOĞLU – KANAL D
Yılın en iyi güncel programı: FERDA YILDIRIM- HER AÇIDAN – BEYAZ TV
Yılın en iyi yerel kanalı: KANAL 3- AFYONKARAHİSAR
Yılın en iyi yarışma programı: MİLYONER – KENAN İMİRZALIOĞLU – ATV
Cengiz Polatkan özel ödülü: DİL YARESİ – LEVENT DÖNMEZ- NTV
Mustafa Cambaz özel ödülü: AN VE ZAMAN – KORAY ŞERBETÇİ - 24 TV
Yılın en iyi radyosu: POLİS RADYOSU
Yılın en iyi radyo yapımcısı: MEHMET ÖZBEK – TÜRKÜLER NEYİ SÖYLER - TRT TÜRKÜ
Yılın en iyi spor programı: SON SAYFA – MUSTAFA GÖKSU – A SPOR
Yılın en iyi belgesel/kısa belgesel programı: TOPLUMSAL HAFIZA - HAKTAN UYSAL – A HABER
Nursal Tekin özel ödülü: ARKA SOKAKLAR EKİBİ -KANAL D
Yılın en iyi ekonomi kuşağı - ŞAFAK TÜKLE- EKONOMİDE SABAH A PARA
Yılın en iyi aktüel siyasi programı: MEHMET ACET – PAZAR KULİSİ-KANAL 7