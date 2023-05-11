Erdoğan'dan memurlara müjde: En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde HAK-İŞ Genel Kurulu'na hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

HAK-İŞ konfederasyonumuzun değerli mensupları sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. İşçi kardeşlerimize saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Genel Kurul'un çalışma dünyamız ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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"NEREDEN GELDİĞİMİZİ AKLIMIZDAN ÇIKARMADIK"

HAK-İŞ temsil ettiği kitle itibarıyla bizim de sendikamızdır. Kendimizi emekçi ailesinin birer ferdi olarak görüyoruz. Gençlik yıllarında İETT 'de işçi olarak çalışmış bir kardeşinizim. Şafakla beraber uyanmanın, otobüs beklemenin gazete kağıtlarının serilmiş olduğu bir sofrada Yemek yemeyi bilirim. Nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmadık, mazisini inkar edenlerden olmadık.

Örgütlenme, sendikal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çok önemli adımlar attık. Kılık kıyafet uygulamasındaki ayrımcı uygulamalara biz son verdik. Bugün asgari ücret 8 bin 500 lira oldu. Sadece asgari ücret bile iktidarımızın işçisine emekçisine verdiği önemin göstergesi. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik. Toplumumuzun tüm kesiminin yanında olduk.

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"EKONOMİDE ÜLKEMİZE KONTAK KAPATTIRMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEDİK"

Kovid-19 salgını döneminde muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmak isteyenlere fırsat vermedik. ABD'de son günlerde yaşanan banka iflasları, yüksek faiz politikasının risklerini ortaya koyuyor. ABD'nin durumu ortada. 6 Şubat depremlerinin maliyeti 100 milyar doları aşmaktadır. Biz depremin 90. gününde enkazları tamamen kaldırdık. Deprem bölgesinde 837 bin çadır, 100 bin konteynerin kurulumunu sağladık.

Togg'un yola çıkmasından, TCG Anadolu'ya, KAAN'ın hangardan çıkmasına kadar birçok stratejik adım attık. Hem depremin yaralarını sardık hem de hedeflerimize ilerledik.

'ERDOĞAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLACAK'

"En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükselttik. Bu rakamın üzerinde alan emeklilerimize yönelik de bir çalışma yapıyoruz. Onları da sevindireceğiz. Önümüzde memurların maaş düzenlemesi var. Memura verilen maaş zamlarında enflasyona ek olarak refah payı uygulamasını biz getirdik. Temmuzda en düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşında az olmayacak seviyede düzenleyeceğiz. En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak".