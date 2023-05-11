Erdoğan'dan memurlara müjde: En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak!

Hak İş Olağan Genel kurulunda toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşlarının 22 bin TL olacağını ifade etti.

YAYINLAMA
Google News
Erdoğan'dan memurlara müjde: En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde HAK-İŞ Genel Kurulu'na hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

HAK-İŞ konfederasyonumuzun değerli mensupları sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. İşçi kardeşlerimize saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Genel Kurul'un çalışma dünyamız ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"NEREDEN GELDİĞİMİZİ AKLIMIZDAN ÇIKARMADIK"

HAK-İŞ temsil ettiği kitle itibarıyla bizim de sendikamızdır. Kendimizi emekçi ailesinin birer ferdi olarak görüyoruz. Gençlik yıllarında İETT 'de işçi olarak çalışmış bir kardeşinizim. Şafakla beraber uyanmanın, otobüs beklemenin gazete kağıtlarının serilmiş olduğu bir sofrada Yemek yemeyi bilirim. Nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmadık, mazisini inkar edenlerden olmadık.

Örgütlenme, sendikal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çok önemli adımlar attık. Kılık kıyafet uygulamasındaki ayrımcı uygulamalara biz son verdik. Bugün asgari ücret 8 bin 500 lira oldu. Sadece asgari ücret bile iktidarımızın işçisine emekçisine verdiği önemin göstergesi. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik. Toplumumuzun tüm kesiminin yanında olduk.

"EKONOMİDE ÜLKEMİZE KONTAK KAPATTIRMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEDİK"

Kovid-19 salgını döneminde muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmak isteyenlere fırsat vermedik. ABD'de son günlerde yaşanan banka iflasları, yüksek faiz politikasının risklerini ortaya koyuyor. ABD'nin durumu ortada. 6 Şubat depremlerinin maliyeti 100 milyar doları aşmaktadır. Biz depremin 90. gününde enkazları tamamen kaldırdık. Deprem bölgesinde 837 bin çadır, 100 bin konteynerin kurulumunu sağladık.

Togg'un yola çıkmasından, TCG Anadolu'ya, KAAN'ın hangardan çıkmasına kadar birçok stratejik adım attık. Hem depremin yaralarını sardık hem de hedeflerimize ilerledik.

'ERDOĞAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLACAK'

"En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükselttik. Bu rakamın üzerinde alan emeklilerimize yönelik de bir çalışma yapıyoruz. Onları da sevindireceğiz. Önümüzde memurların maaş düzenlemesi var. Memura verilen maaş zamlarında enflasyona ek olarak refah payı uygulamasını biz getirdik. Temmuzda en düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşında az olmayacak seviyede düzenleyeceğiz. En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak".

0
1
0
0
0
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TEB Düşük Faizli Kredi Kampanyası Yayınladı! Ertelemeli Fırsattan Yararlanın
TEB Düşük Faizli Kredi Kampanyası Yayınladı! Ertelemeli Fırsattan Yararlanın
Kamu İşçisinin Zam Oranı açıklandı! İşte en düşük kamu işçisi maaşı!
Kamu İşçisinin Zam Oranı açıklandı! İşte en düşük kamu işçisi maaşı!
18-55 Yaş Arası Herkese 2.550 TL Ödeme Yapılacak! Bakanlık Açıkladı
18-55 Yaş Arası Herkese 2.550 TL Ödeme Yapılacak! Bakanlık Açıkladı
İsmail Demir, ASELSAN öncülüğünde Malatya'da depremzedelerin çalışacağı 1 milyar lirayı aşkın yatırım yapılacağını duyurdu
İsmail Demir, ASELSAN öncülüğünde Malatya'da depremzedelerin çalışacağı 1 milyar lirayı aşkın yatırım yapılacağını duyurdu
Son Haberler
İhtişamlı açılış bu akşam! "Kız Kulesi, bu akşam 21.00'den itibaren ışık ve lazer şovuyla açılıyor"
İhtişamlı açılış bu akşam! "Kız Kulesi, bu akşam 21.00'den itibaren ışık ve lazer şovuyla açılıyor"
Muharrem İnce adaylıktan çekildi mi? Muharrem İnce açıkladı: Her evden bir oy istiyorum, adaylıktan çekiliyorum
Muharrem İnce adaylıktan çekildi mi? Muharrem İnce açıkladı: Her evden bir oy istiyorum, adaylıktan çekiliyorum
İmamoğlu'nun gittiği şehirlerde seçimler için yardım kartı dağıttığı ortaya çıktı "Kimin parasını dağıtıyorsun?"
İmamoğlu'nun gittiği şehirlerde seçimler için yardım kartı dağıttığı ortaya çıktı "Kimin parasını dağıtıyorsun?"
Yunanlı lider, Türkiye'yi örnek gösterdi: "Türkiye kendi milli savunma sanayisini yüzde 60 geliştirdi"
Yunanlı lider, Türkiye'yi örnek gösterdi: "Türkiye kendi milli savunma sanayisini yüzde 60 geliştirdi"
Bakan Kirişci: "İHA'ların yangınla mücadelesinde Avrupa'da ilk ülkeyiz, Dünyada da ABD'den sonra 2. sıradayız"
Bakan Kirişci: "İHA'ların yangınla mücadelesinde Avrupa'da ilk ülkeyiz, Dünyada da ABD'den sonra 2. sıradayız"
Yeni paket yolda! AB, Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığına başladı
Yeni paket yolda! AB, Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığına başladı
Çok Okunanlar
Bakanı Varank : İnşallah 14 Mayıs'ta siz doğru adama oy vereceksiniz"
Bakanı Varank : İnşallah 14 Mayıs'ta siz doğru adama oy vereceksiniz"
Seçime 3 gün kala İYİ Parti'de şok istifa! adaylıktan ve partisinden istifa etti "Biz vatanına, milletine bağlı Türk evlatlarıyız"
Seçime 3 gün kala İYİ Parti'de şok istifa! adaylıktan ve partisinden istifa etti "Biz vatanına, milletine bağlı Türk evlatlarıyız"
Fatih Erbakan : "İnşallah bu aziz millet 14 Mayıs'ta yedili masaya geçit vermeyecek
Fatih Erbakan : "İnşallah bu aziz millet 14 Mayıs'ta yedili masaya geçit vermeyecek
Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar Türkiye’ye getirilmeye başlandı
Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar Türkiye’ye getirilmeye başlandı
Denizli'de şiddetli dolu, oto tamircilerinde kuyruk oluşturdu!
Denizli'de şiddetli dolu, oto tamircilerinde kuyruk oluşturdu!
Benzin ve Motorine zammı geliyor? Araç sahipleri dikkat!
Benzin ve Motorine zammı geliyor? Araç sahipleri dikkat!
Yorumlananlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"