Erdoğan'dan Michel'e sert cevap: ''Bu anlaşmanın neresi hukuka aykırı?''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmayı eleştirmesi üzerine, "Anlaşmanın neresi hukuka aykırı? Meşru taraflar arasında yapılan anlaşma" dediği öğrenildi.
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13 Ocak 2020 Pazartesi 09:38
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