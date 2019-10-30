Erdoğan'dan milletvekillerine Meclis uyarısında bulundu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu

"Önce toplantı yeter sayısı, karar yeter sayısı" diyen Erdoğan, "Hep birlikte orada yer alacağız ki, muhalefetin karşısında gülünç duruma düşmeyin. Bir iktidar partisine yakışan budur. Bu millet, değerli kardeşlerim sizleri bizleri buraya bunun için gönderdi. Eğer bunu yapmazsak bunun vebalinden kurtulamayız ve açık konuşayım aldığımız ücreti de kendimize helal kılamayız." şeklinde konuştu.