Erdoğan'dan muhalefete çok sert eleştiri: "CHP terörle kol kola, İYİ Parti terörle kol kola"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir’de yaptığı konuşmada muhalefeti yerden yere vurdu. Bu defa karşımızda ne var? Yedili bir koalisyon var. CHP terörle kol kola. İYİ Parti terörle kol kola. Bir de yavrucaklar var. Onlar da istikametini kaybetmiş ne yaptıkları belli değil. Tabi bu masaya PKK'sından FETÖ'ye destek veren terör örgütlerini de katmak gerekiyor. dedi

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Erdoğan'dan muhalefete çok sert eleştiri: "CHP terörle kol kola, İYİ Parti terörle kol kola"

Düzenlenen miting ve toplu açılış töreni için Eskişehir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlar bu ülkede bir toplu iğne dahi üretemediler" sözleriyle muhalefeti hedef aldı.

Eskişehir'e gelerek Valilik meydanında toplanan kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklendi. Binlerce kişinin toplandığı Valilik Meydanı'nda yaptığı konuşmada Erdoğan, "Bunlar bu ülkede bir toplu iğne dahi üretemediler" dedi.

BUNLAR BU ÜLKEDE BİR TOPLU İĞNE DAHİ ÜRETEMEDİLER"

Sözlerinin hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve Millet İttifakı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her dönem de olduğu gibi bugün de ülkemizin siyasi ve ekonomik olarak kendine bağlı kalmasını isteyenler var. Türkiye'nin atılımlarının önünü kesmek için her yolu denediler. Ayak oyunlarından, terör örgütlerinin kanlı saldırılarına, darbe teşebbüslerinden ekonomik tuzaklara kullanmadıkları yöntem kalmadı. Hamd olsun milletimizle birlikte verdiğimiz mücadele ile hepsinin üstesinden geldik. Yeni bir seçimin arifesinde Türkiye, eski bir günlerine döndürülmeye çalışılıyor. dedi.

"TÜRKİYE, ESKİ BİR GÜNLERİNE DÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Erdoğan, Bu defa karşımızda ne var? Yedili bir koalisyon var. Bu masa terörle kol kola olanlar var mı? CHP terörle kol kola. İYİ Parti terörle kol kola. Bir de yavrucaklar var. Onlar da istikametini kaybetmiş ne yaptıkları belli değil. Tabi bu masaya PKK'sından FETÖ'ye destek veren terör örgütlerini de katmak gerekiyor. Daha sosyal medya mecralarını, tefecilerini ve oradaki bütün eroin kaçakçılarını Batı'daki yönetimleri saymıyorum bile. Peki ne istiyor bunlar? Türkiye düşük teknolojili üretimleri yapsın ama ileri teknoloji, yüksek katma değer alanına girmesin istiyorlar. Yani İHA yapmasın, SİHA yapmasın, TCG Anadolu'yu da yapmasın, TOGG yapmasın. Öyle alıştılar ya. Yıllar yılı bu ülkeyi öyle yönetmediler mi? Bunlar bu ülkede bir toplu iğne dahi üretemediler."

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