Erdoğan'dan normalleşme adımları: ' Ankara'da mesaiye devam'
Koronavirüs salgınından dolayı tüm işlerini İstanbul'dan yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ankara'da mesaiye devam" notuyla paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme fotoğrafları sosyal medya hesabından geldi. Yaklaşık 2.5 aydır tüm işlerini İstanbul'dan yürüten Erdoğan 1 Haziran'da Ankara'ya geçti. Çalışmaları sırasında çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
ERDOĞAN'IN MESAİ PAYLAŞIMI
Erdoğan, Twitter hesabından "Ankara'da mesaiye devam" notuyla yaptığı paylaşımda 4 kare fotoğrafa yer verdi.
Paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi yaptığı ve yürürken çekilmiş fotoğrafları kullanıldı.
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