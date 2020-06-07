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Erdoğan'dan normalleşme adımları: ' Ankara'da mesaiye devam'

Koronavirüs salgınından dolayı tüm işlerini İstanbul'dan yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ankara'da mesaiye devam" notuyla paylaşımda bulundu.

Erdoğan'dan normalleşme adımları: ' Ankara'da mesaiye devam'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme fotoğrafları sosyal medya hesabından geldi. Yaklaşık 2.5 aydır tüm işlerini İstanbul'dan yürüten Erdoğan 1 Haziran'da Ankara'ya geçti. Çalışmaları sırasında çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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ERDOĞAN'IN MESAİ PAYLAŞIMI

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Erdoğan, Twitter hesabından "Ankara'da mesaiye devam" notuyla yaptığı paylaşımda 4 kare fotoğrafa yer verdi.

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Paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi yaptığı ve yürürken çekilmiş fotoğrafları kullanıldı.

 
Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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