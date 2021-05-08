Erdoğan'dan normalleşme müjdesi! "Yeni normalleşme takvimi önümüzdeki günlerde açıklanacak"

17 günlük kapanma sürecinin sonuna gelinirken, hayatın ne zaman normale döneceği merak konusu oldu. Vatandaşlar normalleşme sürecinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Tam kapanma sürecinin ardından, gözler normalleşme ile ilgili yapılacak açıklamalar için devletin zirvesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konu hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takviminin önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurdu.

"NORMALLEŞME SÜRECİ İLK KABİNE TOPLANTISININ EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden video konferans aracılığıyla, 81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası programına katıldı. Gündemine koronavirüsü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandeminin ülkedeki gençlerin eğitim ve sosyal yaşamına yansımaları olduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme takviminin kısa bir zaman sonra açıklanacağını vurgulayarak şunları söyledi: İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler gelişiyoruz. Okullarımızla geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak ve tekrar derslerinize dönmek, hocalarınızla bir arada olmaktır."

"MİLLETİN MORALİNİ BOZMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERİLMEMELİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, program aracılığıyla gençlerin sorularını yanıtladı. Bir gencin, salgının yarattığı tahribata karşılık destek paketleri açıklandığını hatırlatarak gençlere bu süreçte bir sorumluluk düşüp düşmediğini sorması üzerine Erdoğan, şunları söyledi: "Sormuş olduğun sorunun içeriği itibarıyla gerçekten tüm gençliğimizi yakından ilgilendiren bana göre üç tane önemli boyutu var. Birincisi, kurallara riayet ederek salgının bir an önce tehdit olmaktan çıkmasına özellikle gençlerimizin yardımcı olması, destek vermeleridir. İkincisi, yalan ve yanlış haberlerle milletimizin moralini bozmak isteyenlere fırsat tanımamalarıdır. Biliyorsunuz ciddi manada dezenformasyon yapılıyor ve bu kadar önemli yatırımlar olmasına rağmen, bu yalan yanlış haberlerle halkımız aldatılıyor. Üçüncüsü ise şartlar ne olursa olsun kendilerini geliştirmeye, okumaya, tefekküre, geleceğe hazırlanmaya devam etmeleridir. Unutmayınız sizler bu ülkenin 2053 vizyonunu hayata geçirecek kuşaklarısınız. Sizlerden sadece ilim sahibi olmanızı değil, bunun yanında irfan sahibi olmanızı, bunun yanında hikmet sahibi olmanızı da istiyorum. Yani ilim, irfan ve hikmet. Bunların üçü zaten bir arada olduğu zaman o gençliği kimse yıkamaz."

"KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE ÖRNEK BİR ÜLKEYİZ"

19 yaşındaki Arif Emirhan Bulut'un, insani yardımların devamının gelip gelmeyeceği sorusu üzerine Erdoğan, koronavirüs salgınıyla mücadelede örnek bir ülke konumunda olduklarını ifade etti. Sağlık sisteminin gücü sayesinde pek çok yerde ortaya çıkan felaket görüntülerinin Türkiye'de yaşanmadığına değinen Erdoğan, gıda üretimi ve tedarikindeki güçleri sayesinde de hiçbir insanın temel ihtiyaçlarını karşılama hususunda sıkıntıya düşmediklerini aktardı.

"ÇOK YÖNLÜ BİR DESTEK PROGRAMI HAYAT GEÇİRDİK"

Bununla birlikte zorunlu olarak aldıkları kısıtlama tedbirlerinden olumsuz etkilenen kesimler olduğunu da bildiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmama anlayışıyla çok yönlü bir destek programını hayata geçirdik. Salgın döneminde şimdiye kadar, sosyal koruma kalkanı adı altında, bakın gençler burası çok önemli, 61 milyar liralık bir meblağı karşılıksız olarak her kesimden ihtiyaç sahibi insanımıza dağıttık. 61 milyar diyorum. Bu çerçevede, hane bazlı sosyal destekler kapsamında yaklaşık 2 milyon 300 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza 8,5 milyar lira aktardık. İstihdamı korumaya yönelik kısa çalışma ödeneğinden 3 milyon 765 bin, nakdi ücret desteğinden 2,5 milyon, işsizlik ödeneğinden 1 milyon insanımız istifade etti. Normalleşme desteği için de 3,2 milyon esnafımıza 4 milyarın üzerinde karşılıksız destek sağladık. Gelir kaybı ve kira desteği olarak da 5 milyar liranın üzerinde bir kaynağı esnaflarımıza hibe olarak dağıttık. Bakın, karşılıklı ödeme değil, hibe olarak dağıttık. Ayrıca vergi ve sigorta primlerinden çek ve senetlere kadar, reel sektörün işleyişinde sıkıntıya yol açabilecek ödemeleri erteledik. Tüm bunlara ilave olarak, faizsiz veya düşük faizli kredilerle esnafımızdan sanayicimize kadar iş dünyasının tüm kesimlerini 315 milyar lirayı bulan bir kaynakla destekledik."

Katılan gençlere teşekkür ederek aileleriyle birlikte mutluluklar dileyen Erdoğan, Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.