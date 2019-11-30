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  3. Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Davut Armağan Keskin, Şevket Tekin, Bünyamin Duymaz, Furkan Yılmaz ve Bünyamin Çabuk'un ailelerine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, terör örgütü PKK/YPG tarafından Akçakale'de bir hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu şehit düşen Davut Armağan Keskin, Şevket Tekin ile Hakkari ve Kuzey Irak'ta yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Bünyamin Duymaz, Furkan Yılmaz ve Bünyamin Çabuk'un ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

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