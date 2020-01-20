Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki operasyonda şehit olan piyade sözleşmeli er Fevzi Altınayak'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin sızma girişimini engellemek amacıyla attığı el bombasıyla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Altınayak'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi."
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