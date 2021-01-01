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Erdoğan'dan Sözcü Gazetesi'ne Ayasofya çıkışı: ''Kimse de para verip okumasın''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı basın mensuplarına yaptığı konuşmada Sözcü Gazetesi'nin manşetinde yer alan Ayasofya'nın ibadete açılışının 'felaket' olarak nitelendirilmesine tepki gösterdi.

Erdoğan'dan Sözcü Gazetesi'ne Ayasofya çıkışı: ''Kimse de para verip okumasın''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarından yöneltilen Sözcü Gazetesi'nin manşetinde yer alan felaketler listesinde Ayasofya'nın açılışının da gösterilmesi hakkındaki soruya "Ben o gazeteyi okumuyorum, kimse de para verip okumasın" diyerek tepkisini dile getirdi.

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Açıklamalarından sonra soru-cevap kısmına geçen Erdoğan'a, bugün Sözcü gazetesinin manşetinde yer alan ve Ayasofya'nın ibadete açılışının "Felaket" olarak nitelendirildiği haber soruldu. Cumhurbaşkanı bu soruya, "Ben o gazeteyi okumuyorum, kimse de para verip okumasın" diyerek yanıt verdi.

"AYASOFYA 2020'NİN TAÇLI YILDIZIDIR"

Öte yandan Erdoğan, açıklamalarını ''Çok teşekkür ediyorum. Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın. Ayasofya 2020'nin adeta taçlı yıldızıdır." diyerek sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan Sözcü gazetesinin bugünkü manşeti:

Erdoğan'dan Sözcü Gazetesi'ne Ayasofya çıkışı: ''Kimse de para verip okumasın''

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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