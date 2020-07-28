Erdoğan'dan Sümela Manastırı paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabında Sümelas Manastırı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin her değeri gibi Sümela Manastırı’na da biz sahip çıktık." ifadelerini kullandı.

FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS'TAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Bartholomeos Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sümela Manastırı'nın restorasyon sonrası ziyarete açılması dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

İletişim Başkanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bartholomeos'un, Başkan Erdoğan'ın Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarına verdiği destek ve gösterdiği ilgi nedeniyle duyduğu memnuniyetini ifade ettiği belirtildi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, görüşmede, Türk ve İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramını tebrik ettiği de belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:

Ülkemizin her değeri gibi Sümela Manastırı’na da biz sahip çıktık. pic.twitter.com/5vCmpxS3hV — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 28, 2020

"TÜRKİYE'NİN TOPRAKLARI ÜZERİNDEKİ HER TÜRLÜ MEDENİYET MİRASINA NASIL SAHİP ÇIKTIĞININ SOMUT ÖRNEĞİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii Restorasyon Sonrası Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "(Sümela Manastırı) Türkiye'nin toprakları üzerindeki her türlü medeniyet mirasına nasıl sahip çıktığının somut bir örneği olan bu çalışmayı ülkemizi eleştirenlerin dikkatine sunuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.