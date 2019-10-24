Erdoğan'dan sürpriz atama! Eski Belediye Başkanı Bakan yardımcısı oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Ahmet Misbah Demircan atandı.

Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliğine ise Gülden Banu Müderrisoğlu getirildi. Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

AHMET MİSBAH DEMİRCAN KİMDİR?

Ahmet Misbah Demircan, 1967 senesinde İstanbul'un Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. Babası ilahiyatçı ve yazar olan Ali Rıza Demircan'dır. Aslen Rize'nin Sütlüce köyündendir. Piyalepaşa İlköğretim Okulu'nda okuyan Demircan Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde öğrenim gördü. 1992 senesinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı üniversitede Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. Sonrasında Tunus ve İngiltere'de dil eğitimi aldı. Profesyonel iş hayatına turizm alanında rehber olarak başladı. Turizmin çeşitli alanlarında tecrübe kazandıktan sonra özel bir turizm firmasında genel müdür oldu. Sivil Toplum Kuruluşları ile ilişkisi MÜSİAD'ın Dış İlişkiler ve Teşkilatlanma Komisyonu'na girmesiyle başladı. Sonrasında Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nde (TURSAB) çeşitli vazifeler üstlendi.

2001 senesinde AK Parti'nin kurulmasıyla siyasete atıldı. AK Parti Sarıyer İlçe Başkan Yardımcısı olarak başladığı siyasi hayatını, İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Merkez Turizm Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak sürdürdü. 3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimlerde İstanbul 2. bölgeden 16. sıra milletvekili adayı oldu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na AK Parti tarafından aday gösterildi ve seçimleri kazandı. 29 Mart 2009 - 30 Mart 2014'de yapılan yerel seçimleri kazanarak yeniden Beyoğlu Belediye Başkanı seçildi.

Gençlik yıllarından beri sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak yer aldı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nde (TÜRSAB) vazifeler üstlendi. Belediye Başkanlığı'nın birinci döneminde; Beyoğlu'nda faaliyet gösteren 185 sivil toplum kuruluşunu aktif olarak yönetime katmak için Yerel Sivil Güçbirliği Merkezi'ni kurdu.

2007 senesinde TÜBİSAD (Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği) tarafından e-belediyecilik özel başarı ödülüne layık görüldü. İstanbul'un merkezinde kaderine terk edilmiş onlarca sokakta yaptığı aydınlatma ve çevre düzenleme çalışmaları kısa sürede sonuç verdi.

Başkanlığı döneminde Yeşilçam Ödülleri, Galata Moda Festivali, Altıneller Festivali, Sahaf Festivali projeleri Beyoğlu'nun turizm ve kültür endüstrisinin gelişmesine büyük katkı sağladı. ''Tarlabaşı'' bölgesini ihya etmek için ''Tarlabaşı Yenileniyor'' projesini başlattı.

Şişhane, Asmalı Mescit, Galata, Talimhane gibi bölgelerde gösterdiği çalışmalar sonucunda yaklaşık 4 bin bina yenilendi ve restore edildi. Bir zamanlar terk edilmiş olan bu bölgeler yeniden cazibe merkezi haline geldi.

2010 senesinde, Berlin, Tour Expi üyesi turizm operatörleri tarafından ''En iyi Turizm Bölgesi'' ödülüne layık görüldü.