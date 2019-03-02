Erdoğan'dan tarım ve hayvancılıkta 'indirimli elektrik' ve ikinci sondaj gemisi müjdesi (3)

ERDOĞAN GÜNEYSU'DA EVİNE GİTTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon mitinginin ardından geldiği Rize'nin Güneysu ilçesinde, hemşerileriyle selamlaştı. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi ve sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti. Güneysulu hemşerilerin isteği üzerine fotoğraf da çektiren Erdoğan, ardından geceyi geçireceği Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.

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DHA