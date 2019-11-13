Erdoğan'dan tokat gibi açıklama: Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'a "Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump senatörlerle özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan ve Trump burada senatörlerden gelen soruları da yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada Trump'a "Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır. Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır. 6 ay ile 2 yıl arasında, Güvenli Bölge'ye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz. 1 milyon da Rakka ve Deyrizor bölgesine yerleştirebiliriz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:
Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır.
6 ay ile 2 yıl arasında, Güvenli Bölge'ye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz. 1 milyon da Rakka ve Deyrizor bölgesine yerleştirebiliriz."
ABD Başkanı Trump ise Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, Avrupa'nın artık mülteciler konusunda sorumluluk alması gerektiğini söyledi.
ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'TAN F-35 AÇIKLAMASI
Trump, bir senatörün sorusu üzerine “Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte F-35 konusunu senatörlerle görüşüyoruz. Bu sorunu halledeceğimizi düşünüyorum” dedi.
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