Erdoğan'dan tokat gibi açıklama: Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG'dir

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump senatörlerle özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Trump burada senatörlerden gelen soruları da yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada Trump'a "Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır. Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır. 6 ay ile 2 yıl arasında, Güvenli Bölge'ye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz. 1 milyon da Rakka ve Deyrizor bölgesine yerleştirebiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır.

6 ay ile 2 yıl arasında, Güvenli Bölge'ye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz. 1 milyon da Rakka ve Deyrizor bölgesine yerleştirebiliriz."

ABD Başkanı Trump ise Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, Avrupa'nın artık mülteciler konusunda sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'TAN F-35 AÇIKLAMASI

Trump, bir senatörün sorusu üzerine “Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte F-35 konusunu senatörlerle görüşüyoruz. Bu sorunu halledeceğimizi düşünüyorum” dedi.