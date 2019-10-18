Erdoğan'dan Trump ile yaptıkları telefon görüşmesi ile ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin ardından yaptıkları görüşmeyle ilgili açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin ardından yaptığı açıklama şöyle:
"Trump ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunduk"
Erdoğan, "Görüşmemizde köklü ve sağlam temellere dayanan Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için attığımız karşılıklı adımlardan duyduğum memnuniyeti kendileriyle paylaştım." ifadesini de kullandı.
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Başta Suriye'nin kuzeyinde tesis edeceğimiz GÜVENLİ BÖLGE çalışmaları olmak üzere, bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum."
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o paylaşımları
HABERE YORUM KAT