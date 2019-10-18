Erdoğan'dan Trump ile yaptıkları telefon görüşmesi ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin ardından yaptığı açıklama şöyle:

"Trump ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunduk"

Erdoğan, "Görüşmemizde köklü ve sağlam temellere dayanan Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için attığımız karşılıklı adımlardan duyduğum memnuniyeti kendileriyle paylaştım." ifadesini de kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başta Suriye'nin kuzeyinde tesis edeceğimiz GÜVENLİ BÖLGE çalışmaları olmak üzere, bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum."

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o paylaşımları