Erdoğan'dan Türkiye-Ukrayna İş Forumu'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Türkiye-Ukrayna İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

- Ukrayna dost olmanın ötesinde stratejik ortaktır.

- İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğimizin güçlenmesine önem veriyoruz. Karadeniz'den komşumuz Ukrayna ile münasebetlerimiz her geçen gün daha da artıyor. İmzaladığımız dokuz anlaşma ile münasebetlerimizi daha da kuvvetlendirdik.

- Ukrayna ile ticaret hacmimiz her sene yükselmiştir. Yükseltiyoruz 2019 da ticaretimizi yüzde 10.2 artarak 4.8 milyar dolara yükseldi.

Altını çiziyorum neyi beklediğinizi biliyorum dedi ve "Sayın başkanla mu konuda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Ve ticaret bakanlarımız da kendi aralarında metnini adeta imzaladılar. Bu konuda kısa sürede iş dünyamıza müjdeyi vermek istiyoruz.

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