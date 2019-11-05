Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine kredi ve burs müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında partililere seslendi. Erdoğan konuşmasında "Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. Lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu yüzde 10 artışla 500 liradan 550 liraya çı

Sınırlarımız içinde ve dışında ülkemize doğrultulmuş bir silah varsa arkasında kim var bakmadan üzerine gittik imha ettik ediyoruz. Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. Lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

Yargı sistemine sızan FETÖ'cüleri kuyumcu titizliği ile tespit edip temizledik. Yargının işleyişini kolaylaştırdık. Pek çok alanda reformlar yaptık. Amacımız vatan toprağının her karışında insanımızın güvenli huzurlu şekilde yaşamasını sağlamaktır.