Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması: Oldukça ileri bir düzeye gelindi

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli aşı çalışmalarına ilişkin de konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı çalışmaları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yerli aşı geliştirme çalışmalarında oldukça ileri bir düzeye gelindi. Bu anlamda yapılan yatırımların, desteklerin birer birer icraata dönüşmesinin haklı kıvancı içerisindeyiz. 13 ayrı çalışması başlatılmıştı. 5 tanesi insan çalışma safhasına yaklaştı. Alt yapısı uygun firmamızın ayda 20 milyon doz kapasitesi bulunuyor. İkinci bir firmamızın da üretim altyapısını tamamlamasıyla bu rakam ayda 50 milyon dozun üstüne çıkabilecektir. İnsan çalışmaları için önümüzdeki hafta bin doz aşı üretilmiş olacak. Ayrıca kuduz, su çiçeği, kırım kongo, verem aşılarının geliştirilmesinde de oldukça ileri bir safhaya ulaştığımızı belirtmek istiyorum."

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