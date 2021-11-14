Erdoğan'ın evini görüntüleyen İsrailli çift hakkında İsrail'den yanıt geldi!

Geçtiğimiz günlerde Çamlıca Kulesi'ne ziyarete gelen İsrailli çift M.O ve N.O'nun, mekanın penceresinden manzarayı çeker gibi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini cep telefonuyla kayda aldıkları iddia edilmişti. Bunun üzerine önce gözaltına alınan daha sonra "siyasal ve askeri casusluk" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan çift hakkında İsrail'den yanıt geldi.

Reuters'ın haberine göre, İsrail Başbakanı yaptığı açıklamada, "Türkiye'de tutuklu bulunan İsrailli bir çiftin serbest bırakılması için çalışıyoruz. Türk devlet medyasının bu ikilinin 'casus' olduğu dair yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını düşünüyoruz" dedi.

Başbakan Bennett, "İsrailli Natali ve Mody Oknin'in aileleriyle görüşüyoruz ve onları kurtaracağız. İsrail'e geri getirmek için bütün çabaları sarf ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bennett, çift için, herhangi bir İsrail kurumu için çalışmadığını söyledi. Başbakan, “Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde İsrail’deki en üst düzey yetkililer hafta sonu boyunca bu konuyla ilgilendi ve bir an önce çözüm bulmak için çalışmalarına devam edecek” ifadelerini kullandı.