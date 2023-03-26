Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninde temel atılmadığı iddia edilmişti! Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan devlet hastaneleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temel atma töreni gerçekleştirildi. Hatay İskenderun da gerçekleşen temel atma töreninde Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan Defne Devlet Hastanesi'nin temel atma törenini yalandan ibaret olduğunu ve temel atılmadığını iddia eden CHP'nin yandaş kanalların yaydıkları haberler asılsız çıktı.

"TEMEL YOK" İDDİASI ASILSIZ ÇIKTI

Defne Devlet Hastanesi'nin temel atma töreni sonrası çalışmalarının hızla devam ettiği bir video paylaşıldı. Drone aracılığıyla çekilen video havadan görüntülendi ve iş makinelerinin gece gündüz çalıştığı görüldü.

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İDDİALARI BOŞA ÇIKTI

TELE1 ve Duvar internet sitesinde yer alan asılsız haberlerle vatandaşları yanılttıkları görüldü. Tele1'in internet haber sayfasında "Erdoğan'ın attığı temel gündem oldu! Artık göz boyamayı bile beceremiyorlar" başlıklı yalan haberi ve Gazete Duvar'ın haber sitesinde yer alan "Erdoğan'ın törenine katıldığı hastanenin temeli yok" başlıklı haberi sosyal medyada yalan olduğu ortaya çıkartıldı.