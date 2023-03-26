Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninde temel atılmadığı iddia edilmişti! Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde Hatay'da deprem nedeniyle yıkılan ve hasar gören devlet hastanelerinin yeniden inşa edilmesi için temel atma töreni gerçekleştirilmişti. CHP'nin yandaş kanalları ise temel atma töreninin asılsız olduğunu iddia etti. O iddialar ise hastanenin inşaat alanından çekilen video ile gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

YAYINLAMA
Google News
Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninde temel atılmadığı iddia edilmişti! Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan devlet hastaneleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temel atma töreni gerçekleştirildi. Hatay İskenderun da gerçekleşen temel atma töreninde Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan Defne Devlet Hastanesi'nin temel atma törenini yalandan ibaret olduğunu ve temel atılmadığını iddia eden CHP'nin yandaş kanalların yaydıkları haberler asılsız çıktı.

"TEMEL YOK" İDDİASI ASILSIZ ÇIKTI

Defne Devlet Hastanesi'nin temel atma töreni sonrası çalışmalarının hızla devam ettiği bir video paylaşıldı. Drone aracılığıyla çekilen video havadan görüntülendi ve iş makinelerinin gece gündüz çalıştığı görüldü.

İDDİALARI BOŞA ÇIKTI

TELE1 ve Duvar internet sitesinde yer alan asılsız haberlerle vatandaşları yanılttıkları görüldü. Tele1'in internet haber sayfasında "Erdoğan'ın attığı temel gündem oldu! Artık göz boyamayı bile beceremiyorlar" başlıklı yalan haberi ve Gazete Duvar'ın haber sitesinde yer alan "Erdoğan'ın törenine katıldığı hastanenin temeli yok" başlıklı haberi sosyal medyada yalan olduğu ortaya çıkartıldı. Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninde temel atılmadığı iddia edilmişti! Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor!Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninde temel atılmadığı iddia edilmişti! Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor!

İlgili Haberler
YSK, bir engel yok dedi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularını kabul etti
YSK, bir engel yok dedi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularını kabul etti
Cumhur İttifakı protokolü YSK’ya teslim etti! Hangi parti seçime nasıl girecek? 7 maddede detaylar!
Cumhur İttifakı protokolü YSK’ya teslim etti! Hangi parti seçime nasıl girecek? 7 maddede detaylar!
Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığına 30 Bin personel alınacağını duyurdu!
Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığına 30 Bin personel alınacağını duyurdu!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonun'da" 77 kişi göz altına alındı!
Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonun'da" 77 kişi göz altına alındı!
İbrahim Kalın Türkiye'ye verilmeyen F-16'lar hakkında konuştu! "Türkiye'ye bir baskı oluşturmaya çalışmayın"
İbrahim Kalın Türkiye'ye verilmeyen F-16'lar hakkında konuştu! "Türkiye'ye bir baskı oluşturmaya çalışmayın"
Fahrettin Altun belgeleri paylaştı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diploması…
Fahrettin Altun belgeleri paylaştı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diploması…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler için konuştu: "14 Mayıs'ta yeni bir dönem başlayacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler için konuştu: "14 Mayıs'ta yeni bir dönem başlayacak"
Son Haberler
Bursa’da 5 muhalif üye yüzünden kentsel dönüşüm yapılamıyor, diğer malikler isyan etti
Bursa’da 5 muhalif üye yüzünden kentsel dönüşüm yapılamıyor, diğer malikler isyan etti
Tarihi Aspendos Köprüsünde çirkin görüntü "Bizim bildiğimiz Türk gençliği bunu yapmaz"
Tarihi Aspendos Köprüsünde çirkin görüntü "Bizim bildiğimiz Türk gençliği bunu yapmaz"
Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninde temel atılmadığı iddia edilmişti! Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor!
Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninde temel atılmadığı iddia edilmişti! Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor!
Bursa’nın ulaşım ağı yenileniyor 56 otobüs daha entegre edildi, Tek tip kartla tüm ilçelere ulaşım sağlanıyor
Bursa’nın ulaşım ağı yenileniyor 56 otobüs daha entegre edildi, Tek tip kartla tüm ilçelere ulaşım sağlanıyor
YSK, seçimde kullanacak seçmen sayısını belirledi! İşte seçimde oy kullanacak kişi sayısı…
YSK, seçimde kullanacak seçmen sayısını belirledi! İşte seçimde oy kullanacak kişi sayısı…
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Çok Okunanlar
Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonun'da" 77 kişi göz altına alındı!
Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonun'da" 77 kişi göz altına alındı!
İbrahim Kalın Türkiye'ye verilmeyen F-16'lar hakkında konuştu! "Türkiye'ye bir baskı oluşturmaya çalışmayın"
İbrahim Kalın Türkiye'ye verilmeyen F-16'lar hakkında konuştu! "Türkiye'ye bir baskı oluşturmaya çalışmayın"
26 Mart Pazar Hava Durumu! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uyardı! Sakın güneşe aldanmayın soğuk havalar geliyor!
26 Mart Pazar Hava Durumu! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uyardı! Sakın güneşe aldanmayın soğuk havalar geliyor!
Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığına 30 Bin personel alınacağını duyurdu!
Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığına 30 Bin personel alınacağını duyurdu!
TOGG'da yeni gelişme! Teslim edilecek araç sayısı 12 binden 20 bine çıkartıldı
TOGG'da yeni gelişme! Teslim edilecek araç sayısı 12 binden 20 bine çıkartıldı
Bursa'da pes dedirten olay: 18 yaşındaki sahte polis emekli öğretmeni dolandırdı
Bursa'da pes dedirten olay: 18 yaşındaki sahte polis emekli öğretmeni dolandırdı
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”