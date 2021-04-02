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  3. Erdoğan'ın TL yatırımı çağrısına rekor satışla karşılık: Türk yatırımcılardan 6 günde 10.5 milyar dolarlık satış!

Erdoğan'ın TL yatırımı çağrısına rekor satışla karşılık: Türk yatırımcılardan 6 günde 10.5 milyar dolarlık satış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yatırımcılara, döviz ve altını finansal sisteme sokması çağrısının ardından Türk yatırımcılardan rekor satış rakamları geldi. Yatırımcılar, 6 günde 10.5 milyar dolarlık satışa imza atarak tarihi bir rekoru kırdı.

Erdoğan'ın TL yatırımı çağrısına rekor satışla karşılık: Türk yatırımcılardan 6 günde 10.5 milyar dolarlık satış!

Yeni tip koronavirüs salgınında bozulan ekonomilerin etkileri ülkemizde de görülürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine yatırımcılar harekete geçti. 6 işlem gününde 10.5 milyar dolarlık satış işlemi gerçekleştiren Türk yatırımcılar, tarihi rekora koştu. 

Merkez Bankası eski Başkanı Naci Ağbal'ın, Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesinin ardından döviz kurlarında yaşanan hareketlilik ve spekülatif artış karşısında yerli yatırımcıların tutumu rekor satışları beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "döviz ve altınınızı finansal sisteme sokun" çağrısıyla birlikte 6 işlem gününde, tam 10.5 milyar dolarlık satış gerçekleşti. 

Erdoğan'ın TL yatırımı çağrısına rekor satışla karşılık: Türk yatırımcılardan 6 günde 10.5 milyar dolarlık satış!

10 GÜNDE 10 MİLYAR DOLARDAN FAZLA DÜŞTÜ

Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan alınan güncel verilere göre, 19 Mart'ta 255 milyar 703 milyon dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 29 Mart itibarıyla 10 milyar 494 milyon dolar azalarak 245 milyar 209 milyon dolara geriledi. Bu dönemde bireysel yatırımcıların döviz hesapları 8 milyar 58 milyon dolar, şirketlerin hesapları ise 2.4 milyar dolar azaldı.

Erdoğan'ın TL yatırımı çağrısına rekor satışla karşılık: Türk yatırımcılardan 6 günde 10.5 milyar dolarlık satış!

TL'DE REKOR YÜKSELİŞ

19-29 Mart tarihleri arasında bankalardaki TL hesapların büyüklüğü ise 78 milyar lira artarak 1 trilyon 646 milyar lira ile tarihi zirveye çıktı. Yerli yatırımcıların döviz satışlarına rağmen, kurun halen 8 liranın üzerinde tutunmasında yabancı alımları etkili oldu.

Erdoğan'ın TL yatırımı çağrısına rekor satışla karşılık: Türk yatırımcılardan 6 günde 10.5 milyar dolarlık satış!

STOPAJ DESTEĞİ RESMİ GAZETE'DE 

Öte yandan vatandaşın Türk Lirası'na geçişini özendirmek için uygulamaya alınan TL mevduata stopaj desteği uygulamasında süre 31 Mayıs 2021'e uzatıldı.

Erdoğan'ın TL yatırımı çağrısına rekor satışla karşılık: Türk yatırımcılardan 6 günde 10.5 milyar dolarlık satış!

Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girden Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Türk Lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3 kesinti yapılacak.

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise kesinti oranı sıfır olarak uygulanmaya devam edilecek.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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