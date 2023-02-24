Erduan Smajli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erduan Smajli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erduan Smajli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erduan Smajli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erduan Smajli 1 Şubat 2003 tarihinde Bern şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsviçre,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erduan Smajli Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Arena Management yapmaktadır. Erduan Smajli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Erduan Smajli'nin FK Kukësi ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Erduan Smajli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erduan Smajli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erduan Smajli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erduan Smajli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında BSC YB U18

25 Ağustos 2021 yılında Genoa U19

11 Şubat 2022 yılında FC Chiasso

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2023 yılında FK Kukësi

Erduan Smajli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erduan Smajli şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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