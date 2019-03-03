Ereğli Belediyespor kızlar ile sevindi

Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol takımı İstanbul temsilcisi Kireçburnu'nu kendi sahasında 5-1 yendi.

Kadınlar 1. Ligi'nin 12. Haftasında sahasında ağırladığı İstanbul temsilcisi Kireçburnu'nu 5-1 mağlup eden Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol takımı haftayı 3 puanla kapattı. Eflatun beyazlılar rakibini Ceren (2) Merve, Serra ve Funda'nın golleri ile 5-1 mağlup ederek adeta gol şov yaptı.

Kaynak: İHA