Ereğli hayvan pazarı dezenfekte çalışmalarının ardından kapılarını açtı

Konya'nın Ereğli ilçesinde korona virüs nedeniyle uzun zamandır hizmet veremeyen hayvan pazarı normalleşme süreci çerçevesinde belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları ve maske dağıtımının ardından yeniden hizmete açıldı.

Salgının Türkiye'de etkisini gösterdiği ilk günden bu yana büyük bir özveri ile hizmetlerini gerçekleştiren Ereğli Belediyesi ekipleri kamu kurumları ile vatandaşların yoğun olarak hizmet aldığı yerlerde dezenfekte hizmetlerine devam ediyor. Hemşehrilerinin sağlığını koruma noktasında görev üstlenmekten kaçınmayan ve bu salgının ilçede yayılmasının önüne geçilmesi noktasında ekiplerini seferber eden Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, salgınla mücadelede hemşehrilerinin takdirini kazandı. Normalleşme süreci ile birlikte yeniden faaliyete başlayan hayvan pazarında yürütülen dezenfekte çalışmaları ve maske dağıtımı ile hayvan alımı yapacak ve ticaret yapan vatandaşlara steril bir ortam sağlandı.

"Tedbirlerde gevşeme olmamalı"

Normalleşme süreci ile tedbirlerin gevşetilmemesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Oprukçu: "Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürecimizde yeni bir döneme girdik. Bu süreçte 1 Haziran itibariyle birçok sektör hizmet vermeye başladı. Ancak yeni dönemde de tedbirlerimizi almaya devam etmeliyiz. Özellikle sosyal mesafe ve maske kullanımına azami özeni göstermeliyiz. Bu salgının ülkemizde etkisi tamamen yitirmesi tek temennimiz. Allah'ın izniyle birlik ve beraberlik içerisinde o günleri de göreceğiz. O güne kadar Ereğli Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonra da seferber ederek hemşehrilerimizin yanında olacağız. Hayvan pazarının yeniden faaliyete geçmesi öncesinde dezenfekte çalışmalarımızı ve maske dağıtımı gerçekleştirdik. Hayvan pazarı ve faaliyete başlayan tüm işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA