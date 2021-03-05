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  3. Ereğli Kaymakamından tepki çeken talimat! Su içen eczacılara ceza kestirdi

Ereğli Kaymakamından tepki çeken talimat! Su içen eczacılara ceza kestirdi

Gönderilen genelge kapsamında Zonguldak Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, demetim yaptığı bir eczanede çalışanlara maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesti. Personellerin su içtiklerini ifade etmesine rağmen onları dinlemeyerek eczaneden ayrıldığı o anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

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05 Mart 2021 Cuma 11:53
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