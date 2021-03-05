Ereğli Kaymakamından tepki çeken talimat! Su içen eczacılara ceza kestirdi
Gönderilen genelge kapsamında Zonguldak Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, demetim yaptığı bir eczanede çalışanlara maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesti. Personellerin su içtiklerini ifade etmesine rağmen onları dinlemeyerek eczaneden ayrıldığı o anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.
Mucize Doktor 53. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maskeli baloda ortalık karışacak!
Zabıtanın babasını gözlerinin önünde dövdüğü çocuk gözyaşlarına boğuldu!
5 Mart Hava Durumu 2021 | Ülkemizde sıcaklıklar artıyor!
Masumiyet 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Ela'ya erotomani suçlaması ortalığı karıştırıyor!
05 Mart 2021 Cuma 11:53
Benzer Videolar