Ereğli polisinin uygulamasında 5 gözaltı

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamada 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde çalışma yaptı. Yapılan uygulamalarda farklı noktalarda I.A.A. isimli Suriye uyruklu şahıstan 7 adet uyuşturucu sentetik hap, U.G. isimli şahıstan 5 adet uyuşturucu hap ve 8,69 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilirken, ayrıca şahsın bulunduğu araçta da 2,46 gram esrar olmak üzere toplam 11,15 gram esrar ele geçirildi. F.G. isimli şahsın üzerinde ise 4,37 gram esrar maddesi bulundu. Ayrıca ekipler, Suriyeli Z.S. isimli şahıstan çeşitli markalarda toplam 682 paket gümrük kaçağı sigara ve 10 paket gümrük kaçağı çay ele geçirirken, R.P. isimli şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet fişek ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken, Suriye uyruklu İ.A.A. ve Z.S. gerekli işlemleri yapılmak üzere Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: İHA